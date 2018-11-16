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زي النهاردة بتاريخ 16-11-2018

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 16-11-2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  16 - 11 - 2018

** أحداث

* 636 - بداية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عصر الساسانيين.

* 1272 - أثناء ما كان مسافرًا في الحملة الصليبية التاسعة، الأمير إدوارد الأول يصبح ملكًا لإنجلترا بعد وفاة هنري الثالث، وتولى العرش عند عودته بعد عامين.

* 1626 - الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار.

* 1869 - الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.

* 1907 - ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.

* 1917 - البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

* 1932 - تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.

* 1945 - الولايات المتحدة تستقدم 88 عالم من ألمانيا للمساعدة في إنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان أغلب هؤلاء العلماء يعملون تحت إمرة النظام النازي.

* 1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.

* 1955 - ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.

* 1970 - وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلاب عسكري عرف باسم الحركة التصحيحية.

* 1973 - ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكايلاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد الفضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يومًا.

* 1990 - السلطات العراقية في الكويت تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية الأحوال المدنية العراقية وتقوم بتمديد مهلة إلغاء البطاقات الكويتية إلى 1 ديسمبر.

* 1993 - بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية بين الفلسطينيون والإسرائيليين في باريس، ورأس الوفد الفلسطيني مدير عام الشؤون الاقتصادية أحمد قريع والوفد الإسرائيلي داني روتشيلد.

* 1994 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشر المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

* 1996 - الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظرًا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.

* 2000 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.

* 2004 - وكالة الطيران والفضاء الأمريكية / ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها عشرة أضعاف سرعة الصوت دعيت "X-43A".

* 2008 - مجلس الوزراء العراقي يقر توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

* 2010 - الإعلان عن خطوبة الأمير ويليام نجل الأمير تشارلز أمير ويلز والثاني بالترتيب على العرش البريطاني من صديقته كيت ميدلتون.

* 2011 - رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته والتي تكونت في غالبيتها من التكنوقراط.


** مواليد

* 42 ق.م. - تيبريوس، الإمبراطور الروماني الثاني.

* 1643 - جان شاردان، مستكشف وصائغ مجوهرات إنجليزي فرنسي.

* 1717 - لورن دالمبير، عالم رياضيات فرنسي.

* 1780 - عبد الغني آل جميل، فقيه وعالم وخطاط وشاعر وسياسي عراقي.

* 1880 - ألكسندر بلوك، شاعر روسي.

* 1891 - إستفان روستي، ممثل مصري.

* 1904 - نامدي أزيكيوي، رئيس نيجيريا الأول.

* 1916 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.

* 1922 - جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.

* 1935 - حسين الشربيني، ممثل مصري.

* 1953 - بيروم أن براسيت، حكم كرة قدم تايلندي.

* 1953 - صالح الحمر، ممثل ومخرج كويتي.

* 1964 - فالريا بروني تيديسكي، ممثلة إيطالية.

* 1970 - ريكدو كوشي، رسام مانغا ياباني.

* 1971 - مصطفى حاجي، لاعب كرة قدم مغربي.

* 1972 - عادل السليمي، لاعب كرة قدم تونسي.

* 1974 - مها أحمد، ممثلة مصرية.

* 1974 - بول سكولز، لاعب كرة قدم إنجليزي.

* 1977 - ماغي جيلنهال، ممثلة أمريكية.

* 1977 - موريسيو أوشمان، ممثل مكسيكي.

* 1978 - غاري نايسميث، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

* 1984 - مارك بان، لاعب كرة قدم إنجليزي.

* 1991 - علياء المهدي، مدونة مصرية.

* 1993 - بيت ديفيدسون، لاعب كرة قدم نيجيري.

* 1995 - نواه غراي-كيبي، ممثل أمريكي.


** وفيات

* 1093 - سانت مارغريت، قديسة ورئيسة أساقف إنجليزية.

* 1272 - الملك هنري الثالث، ملك إنجلترا.

* 1797 - فريدرش فيلهلم الثاني، ملك بروسيا.

* 1802 - أندريه ميشو، عالم نبات فرنسي.

* 1808 - مصطفى الرابع، سلطان الدولة العثمانية.

* 1836 - كريستيان هندريك برسون، عالم جنوب أفريقي في علم النبات.

* 1946 - عبد الرحمن بن زيدان، مؤرخ مغربي.

* 1960 - كلارك غيبل، ممثل أمريكي.

* 1999 - دانيال ناثانز، عالم ميكروبولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.

* 2005 - هنري تاوب، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1983.

* 2006 - ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.

* 2008 - صلاح الدين حافظ، كاتب مصري.

* 2010 - كمال الشاذلي، سياسي مصري.

* 2010 - بريتون تشانس أكاديمي أمريكي.

* 2015 - ديفيد كناري، ممثل أمريكي.


** أعياد ومناسبات

* اليوم العالمي للتسامح.
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