زي النهاردة بتاريخ 16-11-2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16 - 11 - 2018

** أحداث





* 636 - بداية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عصر الساسانيين.





* 1272 - أثناء ما كان مسافرًا في الحملة الصليبية التاسعة، الأمير إدوارد الأول يصبح ملكًا لإنجلترا بعد وفاة هنري الثالث، وتولى العرش عند عودته بعد عامين.





* 1626 - الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دولار.





* 1869 - الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة الإسماعيلية بحضور عدد كبير من ملوك وأمراء أوروبا.





* 1907 - ضم أراضي أوكلاهوما للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 46.





* 1917 - البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.





* 1932 - تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي.





* 1945 - الولايات المتحدة تستقدم 88 عالم من ألمانيا للمساعدة في إنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان أغلب هؤلاء العلماء يعملون تحت إمرة النظام النازي.





* 1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.





* 1955 - ملك المغرب محمد الخامس يعود إلى الرباط من منفاه بمدغشقر.





* 1970 - وزير الدفاع السوري حافظ الأسد يقود انقلاب عسكري عرف باسم الحركة التصحيحية.





* 1973 - ضمن برنامج سكاي لاب، ناسا تطلق سكايلاب 4 بطاقم من ثلاثة رواد الفضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يومًا.





* 1990 - السلطات العراقية في الكويت تفشل في إقناع الكويتيين بتغير بطاقاتهم المدنية الكويتية بهوية الأحوال المدنية العراقية وتقوم بتمديد مهلة إلغاء البطاقات الكويتية إلى 1 ديسمبر.





* 1993 - بدء المحادثات الاقتصادية الرسمية بين الفلسطينيون والإسرائيليين في باريس، ورأس الوفد الفلسطيني مدير عام الشؤون الاقتصادية أحمد قريع والوفد الإسرائيلي داني روتشيلد.





* 1994 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثانية عشر المقامة في الإمارات العربية المتحدة.





* 1996 - الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظرًا لجهودها في مساعدة فقراء العالم.





* 2000 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.





* 2004 - وكالة الطيران والفضاء الأمريكية / ناسا تجري تجربة ناجحة لطائرة تتجاوز سرعتها عشرة أضعاف سرعة الصوت دعيت "X-43A".





* 2008 - مجلس الوزراء العراقي يقر توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.





* 2010 - الإعلان عن خطوبة الأمير ويليام نجل الأمير تشارلز أمير ويلز والثاني بالترتيب على العرش البريطاني من صديقته كيت ميدلتون.





* 2011 - رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته والتي تكونت في غالبيتها من التكنوقراط.









** مواليد





* 42 ق.م. - تيبريوس، الإمبراطور الروماني الثاني.





* 1643 - جان شاردان، مستكشف وصائغ مجوهرات إنجليزي فرنسي.





* 1717 - لورن دالمبير، عالم رياضيات فرنسي.





* 1780 - عبد الغني آل جميل، فقيه وعالم وخطاط وشاعر وسياسي عراقي.





* 1880 - ألكسندر بلوك، شاعر روسي.





* 1891 - إستفان روستي، ممثل مصري.





* 1904 - نامدي أزيكيوي، رئيس نيجيريا الأول.





* 1916 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.





* 1922 - جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1998.





* 1935 - حسين الشربيني، ممثل مصري.





* 1953 - بيروم أن براسيت، حكم كرة قدم تايلندي.





* 1953 - صالح الحمر، ممثل ومخرج كويتي.





* 1964 - فالريا بروني تيديسكي، ممثلة إيطالية.





* 1970 - ريكدو كوشي، رسام مانغا ياباني.





* 1971 - مصطفى حاجي، لاعب كرة قدم مغربي.





* 1972 - عادل السليمي، لاعب كرة قدم تونسي.





* 1974 - مها أحمد، ممثلة مصرية.





* 1974 - بول سكولز، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1977 - ماغي جيلنهال، ممثلة أمريكية.





* 1977 - موريسيو أوشمان، ممثل مكسيكي.





* 1978 - غاري نايسميث، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





* 1984 - مارك بان، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1991 - علياء المهدي، مدونة مصرية.





* 1993 - بيت ديفيدسون، لاعب كرة قدم نيجيري.





* 1995 - نواه غراي-كيبي، ممثل أمريكي.









** وفيات





* 1093 - سانت مارغريت، قديسة ورئيسة أساقف إنجليزية.





* 1272 - الملك هنري الثالث، ملك إنجلترا.





* 1797 - فريدرش فيلهلم الثاني، ملك بروسيا.





* 1802 - أندريه ميشو، عالم نبات فرنسي.





* 1808 - مصطفى الرابع، سلطان الدولة العثمانية.





* 1836 - كريستيان هندريك برسون، عالم جنوب أفريقي في علم النبات.





* 1946 - عبد الرحمن بن زيدان، مؤرخ مغربي.





* 1960 - كلارك غيبل، ممثل أمريكي.





* 1999 - دانيال ناثانز، عالم ميكروبولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.





* 2005 - هنري تاوب، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1983.





* 2006 - ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.





* 2008 - صلاح الدين حافظ، كاتب مصري.





* 2010 - كمال الشاذلي، سياسي مصري.





* 2010 - بريتون تشانس أكاديمي أمريكي.





* 2015 - ديفيد كناري، ممثل أمريكي.









** أعياد ومناسبات



