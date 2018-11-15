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ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:10 م
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
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محمود غريب ومصطفى الجندي
 

محمود غريب ومصطفى الجندي

حقق فريق مركز شباب ميت الواسطى أول فوز بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، عقب تغلبة على نظيره فريق كفر منصور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت أهداف فريق ميت الواسطى عن طريق محمد عبد المقصود، وشريف حمدي، وصلاح محمود، وأحرز هدف كفر منصور اللاعب سلامه عبد العزيز.

الفوز رفع رصيد الفايز إلى 3 نقاط بالمركز قبل الأخير، فيما بقى كفر منصور بالمركز الأخير بلا نقاط.

وقام بإدارة اللقاء الحكام محمد عبد الله موسى، وعبد الله حبيب، وأحمد عبد الرازق.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سنتريس: 13 نقطة
2- كفر داود: 12 نقطة
3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة
4- شما: 10 نقاط
5- تتا: 9 نقاط
6- صراوة: 7 نقاط.
7- كفر الباجور: 6 نقاط
8- شطانوف: 6 نقاط
9- الأخماس: 5 نقاط
10- كفر السنابسة: 4 نقاط
11- ميت الواسطى: 3 نقاط
12- كفر منصور: بلا نقاط

ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
ميت الوسطى تفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب (صور)
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