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أستاذ بطب القصر العيني عن منتج لعلاج الروماتويد: "استعملته على نفسي وخفيت"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:10 م
أستاذ بطب القصر العيني عن منتج لعلاج الروماتويد: استعملته على نفسي وخفيت
الدكتور ماهر الأعصر
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رقية جمال
 
قال الدكتور ماهر الأعصر، أستاذ كلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن منتج "جراندري" لعلاج الروماتويد الذي تم اكتشافه مؤخرًا، يصلح لإصابات الملاعب التى بها إلتواء في المفصل أو آلام مبرحة، وبمجرد وضعه يتم تسكين الآلام بشكل سريع جدًا.

وأضاف "الأعصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي ببرنامج "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن زيت حبة الرشاد الموجود بهذا المنتج يزيد من كمية السائل بين العظام، لافتًا إلى أن الروماتويد سببه التهاب المفاصل نتيجة التهاب مناعي، ولابد من وضع مادة تهدئ الجهاز المناعي، وهذا العلاج به أكثر من مادة لتهدئة جهاز المناعة.

وتابع، أن هذا المنتج عبارة عن مجموعة زيوت وأعشاب طبيعية ليس لها أي تأثير، معقبًا: "أنا استعملته على نفسي، ولقيت نفسي بركع في الصلاة بدون أي آلام واستغنيت عن الكرسي"، مشددًا على أن الاستمرارية على العلاج أهم شئ للشفاء من المرض.

وشدد، على أن هذا المنتج يعالج الروماتيد نهائيًا حال استخدامه في مرحلة مبكرة.
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