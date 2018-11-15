ضبط فلاتر وقطع غيار سيارات مجهولة المصدر بكفر الشيخ

ضبط جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ، كميات كبيرة من الفلاتر وقطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المخازن بلغ عددها 22 ألفا و830 قطعة بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.





وقال رئيس الجهاز الدكتور راضي عبد المعطي في تصريحات له اليوم إنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة.





وأكد عبد المعطي أن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، محذرا المستهلكين من شراء أية سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك.





وأضاف أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "التوعية، والرقابة، والحماية"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.





وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار حملات الجهاز لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلكين وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880 أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على الموقع www.cpa.gov.eg أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (حماية المستهلك).