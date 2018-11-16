وزير الشباب: نتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في برامج للتوعية العامة والأسرية
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:09 صهدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على تدشين المبادرات، مثل "انزل واجري"، "انزل وشارك".
وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك اهتمام من الوزارة بالفتيات، حيث أطلقوا مؤخرًا مبادرة "1000 حلم فتاة"، وهى مبادرة مرتبطة بالفتيات على مستوى كل المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ برامج التوعية العامة والأسرية.
وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك اهتمام من الوزارة بالفتيات، حيث أطلقوا مؤخرًا مبادرة "1000 حلم فتاة"، وهى مبادرة مرتبطة بالفتيات على مستوى كل المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ برامج التوعية العامة والأسرية.
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