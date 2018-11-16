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برلماني: بيلاروسيا احتفت بالوفد المصري احتفاءًا شديدًا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
برلماني: بيلاروسيا احتفت بالوفد المصري احتفاءًا شديدًا
النائب أحمد السجيني
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أمنية فوزي
 
علق النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، على زيارة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى بيلاروسيا، قائلًا: "رئيس البرلمان لم يقصر في الزيارات الخارجية رغم أنها متعبة للغاية".

وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن هذه الزيارات لها دور كبير في تغيير وجهات نظر هذه البلدان تجاه مصر، وتنقل موقف مصر بشكل مختلف عن الرؤية الخاصة بالجانب الحكومي.

ولفت إلى أن هناك أريحية لمجلس النواب عند زياراته للخارج بصفته يمثل الشعب، مضيفًا أن بيلاروسيا احتفت بالوفد المصري احتفاءً شديدًا جدًا.
المزيد عن: مصر علي عبدالعال بيلاروسيا النائب أحمد السجيني اخبار مصر
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