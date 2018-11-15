اليمن: اشتباكات بين داعش والقاعدة في البيضاء

أكدت تقارير صحفية اندلاع اشتباكات مسلحة، بين عناصر تنظيم داعش من جهة، ومقاتلي تنظيم القاعدة من جهة أخرى، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.











ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الخميس، عن حسابات ومواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، أن عناصره اشتبكوا، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع مسلحي تنظيم القاعدة في موقعين منفصلين بمنطقة العبلة بقيفة.









وأشار إلى أن الاشتباكات مع القاعدة، جرت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت لمدة نصف ساعة.









وقال إن العمليتين أسفرتا عن إعطاب آليتين رباعيتي الدفع.









وكانت تقارير كشفت عن تواجد لمسلحي القاعدة وداعش في البيضاء، وتحدثت أن كلا التنظيمين يعملان بشكل منفصل، موضحة أن تنظيم القاعدة يتفوق عددياً على تنظيم داعش.