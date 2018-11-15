طريقة عمل الكبسة بالطماطم
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:01 م
المقادير:
- أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع لمدة نصف ساعة ومصفى)
- ملح : ملعقة صغيرة
- القرفة : 3 عود
- بهار كبسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)
- هيل : 4 حبات
- القرنفل : 4 أعواد
- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة
- زبيب : ربع كوب
- الدجاج : دجاجتان (مقطع أنصاف / مسلوق بالطريقة التقليدية)
- سمن : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير:
1- لإعداد الأرز: اسلقي الأرز في قدر على النار، مع حوالي 4 أكواب من الماء (يجب أن يغمر الماء الأرز ويتجاوزه بحوالي سنتيمترين).
2- أضيفي للقدر القرفة والهيل والقرنفل والملح والفلفل الأخضر الحار ومعجون الطماطم والملح. واتركي الأرز يغلي لمدة 4 دقائق. من ثم غطي القدر، واتركي الأرز لمدة 7 دقائق. خفّضي الحرارة، واتركي الأرز لمدة 15 دقيقة.
3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
4- أضيفي البصل المفروم ثم الزبيب وقلبيه حتى يطرى البصل ويتحمر ثم ازيليه عن النار.
5- ادهني الدجاج المسلوق بالسمن و أدخليه الفرن حتى يتحمر.
6- اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الدجاج المحمر والبصل والزبيب وقدميها ساخنة إلى جانب الدقوس.
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