ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طريقة عمل الكبسة بالطماطم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:01 م
طريقة عمل الكبسة بالطماطم
الكبسة بالطماطم
طباعة
 
المقادير:

- أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع لمدة نصف ساعة ومصفى) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- القرفة : 3 عود 
- بهار كبسة : ملعقة صغيرة (مطحونة) 
- هيل : 4 حبات 
- القرنفل : 4 أعواد 
- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم) 
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة 
- زبيب : ربع كوب 
- الدجاج : دجاجتان (مقطع أنصاف / مسلوق بالطريقة التقليدية) 
- سمن : ملعقة كبيرة 


طريقة التحضير:

1- لإعداد الأرز: اسلقي الأرز في  قدر على النار، مع حوالي 4 أكواب من الماء (يجب أن يغمر الماء الأرز ويتجاوزه بحوالي سنتيمترين).

2- أضيفي للقدر القرفة والهيل والقرنفل والملح والفلفل الأخضر الحار ومعجون الطماطم والملح. واتركي الأرز يغلي لمدة 4 دقائق. من ثم غطي القدر، واتركي الأرز لمدة 7 دقائق. خفّضي الحرارة، واتركي الأرز لمدة 15 دقيقة.

3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

4- أضيفي البصل المفروم ثم الزبيب وقلبيه حتى يطرى البصل ويتحمر ثم ازيليه عن النار.

5- ادهني الدجاج المسلوق بالسمن و أدخليه الفرن حتى يتحمر.

6- اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الدجاج المحمر والبصل والزبيب وقدميها ساخنة إلى جانب الدقوس.
المزيد عن: مطبخ امراة الكبسة بالطماطم الكبسة اكلات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
2
x
21:45
1
أسبانيا
بلجيكا
0
x
21:45
0
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
الغيت
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
3
x
21:45
0
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
2
x
22:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 11:20:02 PM