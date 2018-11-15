طريقة عمل الكبسة بالطماطم

المقادير:





- أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع لمدة نصف ساعة ومصفى)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : 3 عود

- بهار كبسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- هيل : 4 حبات

- القرنفل : 4 أعواد

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- زبيب : ربع كوب

- الدجاج : دجاجتان (مقطع أنصاف / مسلوق بالطريقة التقليدية)

- سمن : ملعقة كبيرة









طريقة التحضير:





1- لإعداد الأرز: اسلقي الأرز في قدر على النار، مع حوالي 4 أكواب من الماء (يجب أن يغمر الماء الأرز ويتجاوزه بحوالي سنتيمترين).





2- أضيفي للقدر القرفة والهيل والقرنفل والملح والفلفل الأخضر الحار ومعجون الطماطم والملح. واتركي الأرز يغلي لمدة 4 دقائق. من ثم غطي القدر، واتركي الأرز لمدة 7 دقائق. خفّضي الحرارة، واتركي الأرز لمدة 15 دقيقة.





3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.





4- أضيفي البصل المفروم ثم الزبيب وقلبيه حتى يطرى البصل ويتحمر ثم ازيليه عن النار.





5- ادهني الدجاج المسلوق بالسمن و أدخليه الفرن حتى يتحمر.



