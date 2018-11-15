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طاهر حمدي يكشف عن دواء جديد لعلاج الروماتويد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:06 م
طاهر حمدي يكشف عن دواء جديد لعلاج الروماتويد
طاهر حمدي
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رقية جمال
 
عرض الإعلامي طاهر حمدي، خلال تقديمه برنامجه "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، تقرير يستعرض تفاصيل اكتشاف دواء جديد لعلاج الروماتويد.

واستعرض التقرير أسباب الأصابة بالروماتويد، وأكد أن أهم هذه الأسباب هو التدخين.

وأضاف"حمدي"، أن منتج "جراندري" لعلاج الروماتويد الذي تم اكتشافه مؤخرًا أثبت فعالية كبيرة في علاج عدد من الحالات.
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