ترامب: تحقيقات مولر عار على الأمة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاداته اللاذعة بشأن التحقيق حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر.











وقال ترامب عبر صفحته على تويتر: "مطاردة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي"، واصفاً التحقيق بأنه "عار على الأمة الأمريكية".









وأعلن ترامب عزل وزير العدل جيف سيشنز، الأسبوع الماضي، في حين عين بدلاً منه بالوكالة ماثيو ويتيكر، الذي يعرف عنه بأنه غير موافق على تحقيقات مولر.