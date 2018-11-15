مذيع "ltc" يلقن النائبة الكويتية صفاء الهاشم درسًا قاسيًا على الهواء

استنكر الإعلامي طاهر حمدي، تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد الدولة المصرية، قائلًا: "تصريح غير مسئول من شخص غير مسئول".



وأضاف "حمدي"، خلال تقديمه برنامجه "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن دم المصريين كان تحت تراب أرض الكويتيين عندما تم تحرير الكويت، مضيفًا: "إحنا بلد واحدة وكلنا أيد واحدة، مش عارف الناس دي عايزة تُسيئ لينا ليه".



ووجه رسالة للشباب المصري قال خلالها: "إحنا قيمتنا برة مصر كبيرة قوي ومحدش يقول إننا مهمشين".

