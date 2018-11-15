عاجل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالأمس، من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة، يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري، التي يعاني منها منذ عدة أشهر. وكان الكابتن الخطيب قد اكتشف وجود هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضّل ألا يعلن عنه، وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة إفريقيا. إلا أن الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب حذّر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وقرر إجراء العملية الجراحية يوم الاثنين المقبل ١٩ نوفمبر ٢٠١8 بإذن الله.









وحضر الكابتن محمود الخطيب، اليوم الخميس، إلى النادي الأهلي. وأجرى عدة لقاءات مع الكابتن محمد يوسف، مدرب عام الفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكرة، وباتريس كارتيرون، المدير الفني، والدكتور خالد محمود، طبيب الفريق. وجرت مناقشتهم في تقاريرهم الإدارية والفنية والطبية عن الفريق الأول لكرة القدم عن الفترة السابقة منذ بداية الموسم.









ثم انعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي ستقعد يومي ٢٣ و٢٤ من نوفمبر. كما أطلع الكابتن الخطيب المجلس على فحوى الاجتماعات التي عقدها، صباح اليوم، وعن احتياجه لثماني وأربعين ساعة للقيام بدراسة وافية للتقارير التي عُرضت عليه، قبل إصدار قرارات بتغييرات في قطاع الكرة.









وعرض الكابتن الخطيب رؤيته المستقبلية بخصوص إدارة قطاع كرة القدم في النادي، والخطة المطلوبة على المدى القريب والمتوسط لإعادة بناء الفريق الأول، والتي ناقشها واعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار القرارات التالية:









١- إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، وتوجيه الشكر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق على جهدهم المخلص خلال الفترة السابقة.





٢- تفويض الكابتن محمود الخطيب بالإشراف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي.





٣- إضافة الأستاذ هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي.





٤- استكمال اجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل ١٧ من نوفمبر لاعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.





كما تقرر أن يترأس الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا آخر يوم السبت مع لجنة التعاقدات، لتكليفهم بتوفير الاحتياجات العاجلة للفريق الأول في المراكز المختلفة، على أن تقوم اللجنة بالمتابعة مع الكابتن الخطيب أثناء رحلته العلاجية حتى يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن.



