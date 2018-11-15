مظاهرات في تل أبيب رفضاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الخميس، في مدية تل أبيب احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، والذي اعتبرته أوساط إسرائيلية انسحاباً من المواجهة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حوالي 1500 متظاهر من سكان غلاف غزة أغلقوا تقاطع عزرائيلي في تل أبيب، احتجاجا على عدم اهتمام الحكومة الإسرائيلية بهم بسبب الوضع الأمني السيء".





كما ندد المتظاهرون بتصريحات وزير إسرائيلي، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع دخول قطاع غزة من أجل فرض الأمن، وأن خسائر الجيش ستكون بمئات القتلى في حال قرر الدخول للقطاع، ما اعتبره الإسرائيليون إعلان استسلام لحماس.





ولا يزال إعلان التوصل لاتفاق إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يلقي بظلاله على الحالة السياسية في إسرائيل، حيث استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ووزيرة الهجرة الإسرائيلية، فضلاً عن تلويح حزب يميني في الائتلاف الحكومي برغبته في الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال عدم تولي ممثل عنه حقيبة وزير الدفاع.



