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"البدري": ردود الأفعال من الأشقاء الكويتيين حول تصريحات صفاء الهاشم تُدرس

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:01 م
البدري: ردود الأفعال من الأشقاء الكويتيين حول تصريحات صفاء الهاشم تُدرس
يسري البدري
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رقية جمال
 
قال الكاتب الصحفي يسري البدري، تعقيبًا على تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشمي ضد الدولة المصرية، إن دفاع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن كرامة المواطن المصري يتم وفقًا للقانون الذي يعيش فيه.

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي ببرنامج "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن جهود وزيرة الهجرة للتعامل مع ما يتعرض له العمالة المصرية سريعة وملموسة، والوزيرة تسعى للحصول على حق المواطن المصري في ضوء قانون الدولة المتواجد بها.

وتابع، أن ردود الأفعال من الأشقاء الكويتيين حول تصريحات صفاء الهاشم تُدرس، فهم يرفضون الإساءة ويرفضون تاريخ هذه النائبة جزءًا وتفصيلًا، موضحًا أن تاريخ النائبة صفاء الهاشم حافل بالجزاءات، وإن كانت تتحدث عن الدفاتر تنقرأ فعليها أن تراجع دفترها الحافل بالجزاءات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لاترد الإساءة بالإساءة رغم قدرتها على ذلك؛ لأن هذا التصريح موتور وهي تلتزم بحقها الرسمي في الرد عليه.
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