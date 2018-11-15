حقيقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي مانشستر يونايتد

أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن كل ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لا يمت للواقع بصلة.







جاء ذلك النفي بعد أن تناولت مواقع التواصل الاجتماعي شراء النادي الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ودحض هذه الشائعات، حيث أصدر الصندوق بيانًا بالنفي.







الجدير بالذكر أن رئيس النادي والمدير المالي للنادي يتواجدان حاليًا في السعودية، كما استقبلهما رئيس ااتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لبحث سبل التعاون بين النادي واتحاد القدم، بما يخدم مصالح الطرفين.