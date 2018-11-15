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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا يوم الخميس 15-11-2018

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:59 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا يوم الخميس 15-11-2018
محافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

تنفيذ 19 مشروع مياه في قنا ودعم كفاءة المياه بـ40% من قرض البنك الدولي (صور)
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا موسعا بحضور اعضاء مجلس النواب ومسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة نجع حمادي
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمالي قنا، عن فصل التيار الكهربي عن 31 منطقة مختلفة بالمدينة السبت المقبل، لعمل الصيانة اللازمة.

"جنوب الوادي" تفوز على "المنصورة" في دورة الشهيد الرفاعي (صور)
حققت جامعة جنوب الوادي، فوزا غاليا على جامعة المنصورة، بهدف مقابل لا شيء، في إطار مباريات الأدوار التمهيدية لدورى كرة القدم للجامعات المصرية (الشهيد الرفاعي 46) التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

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