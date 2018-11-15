​سوبارو تطلق موديلات "WRX STi" في جنوب أفريقيا

للاحتفال بالذكرى الثلاثين لموديلات STi ، قدمت سوبارو جنوب أفريقيا نسخة محدودة جديدة باسم WRX STi موديل 2019 باسم Diamond Edition. وقد طورت السيارة من قبل فريق تقني بسوبارو جنوب افريقيا كأقوى نسخ STi التي أطلقت في المنطقة. وتحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 348 حصان وعزم دوران 464 نيوتن متر .





وهذه النسخة الأقوى التي تباع في المنطقة ترتبط بموديلات امبريزاSTI CS400 موديل 2010 وهي نسخة حصرية لبريطانيا وكانت بقوة 395 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر. وقالت سوبارو جنوب أفريقيا أن WRX STi الجديدة في نسخة Diamond Edition فيمكنها التسارع في 5 ثواني كما يمكنها التسارع الي 200 كم في 13.7 ثانية مع سرعة قصوى 255 كم في الساعة.



