كريم فهمي: "اتخانقت مع طفل 7 سنوات لغيرتي على ابنتي"
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:58 ممريم الشريف
كشف الفنان كريم فهمي، أنه يغار على بناته كثيرًا رغم أنهم مازالوا أطفال، مشيرًا إلى أنه ذات مرة تعارك مع طفل عمره 7 سنوات من أجل ابنته كاميليا 3 سنوات.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC ساخرا: "كاميليا بنتي كانت بتلعب على مرجيحة، والولد اتخانق معها، ولما روحت أشوف الموقف لقيته طفل دنجوان وحواليه بنات كتير، فاتخانقت معاه، وحرمته من المراجيح، وخليت بنتي تلعب لوحدها".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC ساخرا: "كاميليا بنتي كانت بتلعب على مرجيحة، والولد اتخانق معها، ولما روحت أشوف الموقف لقيته طفل دنجوان وحواليه بنات كتير، فاتخانقت معاه، وحرمته من المراجيح، وخليت بنتي تلعب لوحدها".
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