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كريم فهمي: "اتخانقت مع طفل 7 سنوات لغيرتي على ابنتي"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:58 م
كريم فهمي: اتخانقت مع طفل 7 سنوات لغيرتي على ابنتي
كريم فاهمي
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مريم الشريف
 
كشف الفنان كريم فهمي، أنه يغار على بناته كثيرًا رغم أنهم مازالوا أطفال، مشيرًا إلى أنه ذات مرة تعارك مع طفل عمره 7 سنوات من أجل ابنته كاميليا 3 سنوات.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC ساخرا: "كاميليا بنتي كانت بتلعب على مرجيحة، والولد اتخانق معها، ولما روحت أشوف الموقف لقيته طفل دنجوان وحواليه بنات كتير، فاتخانقت معاه، وحرمته من المراجيح، وخليت بنتي تلعب لوحدها".
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