كريم فهمي: "اتخانقت مع طفل 7 سنوات لغيرتي على ابنتي"

كشف الفنان كريم فهمي، أنه يغار على بناته كثيرًا رغم أنهم مازالوا أطفال، مشيرًا إلى أنه ذات مرة تعارك مع طفل عمره 7 سنوات من أجل ابنته كاميليا 3 سنوات.





وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC ساخرا: "كاميليا بنتي كانت بتلعب على مرجيحة، والولد اتخانق معها، ولما روحت أشوف الموقف لقيته طفل دنجوان وحواليه بنات كتير، فاتخانقت معاه، وحرمته من المراجيح، وخليت بنتي تلعب لوحدها".