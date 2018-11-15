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تعليق ناري لـ أمين شباب الحركة الوطنية المصرية على تصريحات صفاء الهاشم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:58 م
تعليق ناري لـ أمين شباب الحركة الوطنية المصرية على تصريحات صفاء الهاشم
محمد عزمي
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رقية جمال
 
عقب محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، على إهانة النائبة الكويتية صفاء الهاشمي للمصريين، قائلًا: "إن عمق العلاقات المصرية لا يحتاج لتشكيك".

وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي ببرنامج "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات محاولة من المحاولات لشق صف الأخوة العرب، وهذه محاولات من قلة لا تعبر إلا عن شخصها فقط.

ونوه، إلى أن حديث النائبة نابع عن رأس شخص ما، ومن سيرد عليها هو شعب الكويت نفسه، لأن الشعب الكويتي لا يمكن ان ينسى الجهود المصرية في حرب الكويت، ولا يمكن بأي حال أن تأتي مثل هذه الشخصيات التى تؤثر على قوة العلاقات بين البلدين.
المزيد عن: محمد عزمي صفاء الهاشمي تصريحات صفاء الهاشم النائبه الكويتيه
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