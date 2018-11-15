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ربيع بارود يحصد أكثر من مليون محب على أنغامي.. و"مجنونك" تتصدر المراكز الأولى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:57 م
ربيع بارود يحصد أكثر من مليون محب على أنغامي.. ومجنونك تتصدر المراكز الأولى
ربيع بارود
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أحمد رمضان متولي
 

حصدت أغنية "مجنونك" للنجم ربيع بارود نجاحات كبيرة وانتشارًا واسعًا والتي تم طرحها عبر تطبيق أنغامي.

 

حيث تصدرت أغنية "مجنونك" المركز الأول في فلسطين ولبنان ضمن قوائم الأغنيات الأكثر إستماعًا في هذه الدول.

 

كما تصدرت  "مجنونك" المركز الأول أيضًا في قوائم الأغاني الأكثر تحميلًا.

 

ومن جانب آخر، مازالت الأخبار السعيدة تلاحق ربيع بارود، حيث حصد أكثر من مليون و100 ألف متابع حقيقي عبر أنغامي، ممن يعشقون سماع صوته وأغنياته.

 

الأغنية من كلمات جويس عطا الله، ألحان ربيع بارود وتوزيع ساسين أبي خليل والكليب من إخراج روي ابو خليل.

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