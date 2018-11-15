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"برلماني" يكشف تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب إلى بيلاروسيا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:55 م
برلماني يكشف تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب إلى بيلاروسيا
إيهاب الغطاطي
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أمنية فوزي
 
كشف إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني إلى بيلاروسيا، موضحًا أنه يوجد حفاوة في الاستقبال وكرم ضيافي كبير جدًا، لافتًا إلى أن تم رفع علم مصر في شوارع بيلاروسيا لأول مرة في التاريخ.

وأضاف "الغطاطي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أنها أول زيارة لمسئول مصري رفيع المستوى لـ بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان المصري دعا رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مصر، وأنهم أكدوا على دعم مصر في مكافحة الإرهاب.

وذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون برلماني بين مصر وبيلاروسيا، موضحًا أن حجم التجارة بين البلدين 74 مليون دولار.

وتابع "البرلماني": "ننفذ توجيهات الرئيس السيسي للانفتاح على دول العالم، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق رؤية الرئيس السيسي".

المزيد عن: توك شو بيلاروسيا البرلمان اخبار مصر إيهاب الغطاطي
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