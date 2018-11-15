محافظ أسيوط يكشف أخر التطورات بشأن الأمطار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تواصل مع أهالي قرية عزب سعيد، منذ الأمس، وتم العمل على شفط المياة من أماكن تجمع المياه بها التى تكونت نتيجة الأمطار الغزيرة، وهناك إنهيار جزئي بـ 10 منازل، وسيتم ترميم الجزء المتضرر منها غدًا.



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي ببرنامج "طلب حضور" على فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن العملية أوشكت على الإنتهاء.



تابع، أن المواطنين بدأوا في البناء على الأراضي الزراعية الملاصقة لسطح الجبل، وبالرغم من أنها ليست مخر سير، لكنها مسار جديد للسيل، وجاري العمل على دراسة مخرات السيل الجديدة ومعالجتها.



وأشاد، بمتابعة رئيس الوزراء والمسئولين لما حدث بالقرية، وتوجيه رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع الحادث وتعويض المتضررين.

