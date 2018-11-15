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كريم فهمي: "أخويا كان بيغلبني في الخناقات لإنه كان أطول مني..وردتها له"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:52 م
كريم فهمي: أخويا كان بيغلبني في الخناقات لإنه كان أطول مني..وردتها له
كريم فاهمي
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مريم الشريف
 
كشف الفنان كريم فهمي، أنه حينما كان عمره 16 عامًا كانت والدته منفصلة عن والده، فكانت حياته وشقيقه فوضوية، لافتا إلى أنه حينما كان يتشاجر مع شقيقه لم يجد من يحاول فض هذا العراك، وخاصة أن والدهما كان يغيب عن المنزل نظرا لظروف عمله.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" على قناة CBC قائلا: "كنا كل يوم نجيب لوالدي كارثة، كنا أشقياء جدًا، وأخويا كان بيضربني لأنه أطول مني ولما أنا طولت ردتها له".
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