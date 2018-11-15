يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

في مباراة قوية يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأمريكي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي اليوم الخميس 15 نوفمبر في مباراة وديا استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، شاهد إنجلترا وأمريكا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018.

يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

يدخل المنتخب الإنجليزي هذا اللقاء لتقديم مباراة جيدة وأداء مميز، استعدادًا لملاقاة وصيف كأس العالم الأخير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل، يذكر أن أبطال كأس العالم عام 1966، يحتلون المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من، إسبانيا وكرواتيا، برصيد أربع نقاط من تعادل أمام كرواتيا وفوز أخير على المنتخب الإسباني في المباراة التي أٌقيمت يوم 15 من الشهر الجاري، جاري الآن مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر لايف اتش دي.

يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

على الجانب الآخر منتخب الولايات المتحدة سيخوض هذه المواجهة التجريبية وسيحاول الخروج بإيجابيات من هذا اللقاء، خصوصًا أن المنافس منتخب إنجلترا العملاق، وسيحاول رفقاء مايكل برادلي تقديم عرض رائع دون ضغوط باعتبارها مباراة ودية ليس لها علاقة بأي بطولة ، بي ان سبورت تابع مباراة إنجلترا ضد أمريكا بث مباشر اليوم الخميس.

يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

وتذاع مباراة إنجلترا ضد أمريكا على قناة بي ان سبورت الرياضية 2 اتش دي المشفرة2 beIN SPORTS HD .

يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف