كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر (كول كورة)
كورة ستار مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر - kora star
كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر (كول كورة)
استدعى ساوثجيت 28 لاعبًا لمواجهتي الولايات المتحدة وكرواتيا، وشهدت القائمة تواجد النجم واين رونى الذى سيخوض آخر مبارياته الدولية، بالإضافة إلى كالوم ويلسون مهاجم بورنموث الذى ينضم للمرة الأولى، بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيله 6 أهداف فى البريميرليج، ومدافع برايتون لويس دينك، ولاعب تشيلسى المتألق روبن لوفتوس تشيك. وسيتواحد في مركز حراسة المرمى، جوردان بيكفورد، بيتينلى، جاك بوتلاند، ماكارثى، فيما تواجد في خط الدفاع كيران تريبيير وأليكساندرآرنولد وبن تشيلويل بالإضافة إلى لوك شاو وفابيان ديلف وجو جوميز وجون ستونز وكايل ووكر، ويستمر ظهور في خط الوسط كلًا من، إريك داير وجوردان هندرسون وجيسي لينجارد وروس باركلى وجناح بوروسيا دورتموند المتألق جادون سانشو ونجم توتنهام هاري وينكس ولوفتوس-تشيك، وسيقود الهجوم الإنجليزي في التوقف الدولي الحالي هاري كين، وسيتواجد رفقته رحيم ستيرلينج وديلي آلي وداني ويلبيك وماركوس راشفورد بالإضافة إلى كالوم ويلسون الذي يظهر لأول مرة في القائمة، وواين روني في آخر مبارياته قبل إعتزاله دوليًا، بدون تقطيع شاهد الآن بث مباشر انجلترا وأمريكا اليوم الخميس 15-11-2018.
كورة ستار مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر - kora star
في مباراة قوية يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأمريكي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي اليوم الخميس 15 نوفمبر في مباراة وديا استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، شاهد إنجلترا وأمريكا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018.
كورة ستار مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر - kora star
كورة ستار مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر - kora star
وتذاع مباراة إنجلترا ضد أمريكا على قناة بي ان سبورت الرياضية 2 اتش دي المشفرة2 beIN SPORTS HD.