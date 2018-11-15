كورة ستار الآن بث مباشر livehd7 | مشاهده مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر HD | رابط kora star HD | لينك بين سبورت مجاني HD

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في قمة نارية، يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الروسي في العاشرة الا ربع مساء غدا الخميس، 15-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما وديا ضمن استعدادت المنتخبين لدوري الأمم الأوروبية، مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018.





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يعيش المنتخب الألماني فترة سيئة منذ بطولة كأس العالم الأخيرة، وخروجه من الدور الأول للبطولة، ويعاني الفريق كثيرا مع مدربه بواكيم لوف، حيث خاض المنتخب الألماني 4 مباريات لم ينتصروا إلا في واحدةٍ فقط كانت على بيرو بهدفين لهدفين، أما الثلاثة المتبقية فقد تعادل في واحدة منهم مع فرنسا في مسابقة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وخسر في البقية في نفس البطولة.

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على الجانب الأخر يدخل المنتخب الروسي مواجهة اليوم للاستعداد بشكل جيد لمبارياته المقبلة، وصرح المدرب الروسي، في مؤتمر صحفي، بالأمس الخميس "الهدف من مواجهة المنتخب الألماني هو الظهور بشكل جيد، لكننا سنقاتل أمام السويد من أجل الصعود، اللقاءان مهمان".





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وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.