كورة ستار مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر - kora star

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يدخل المنتخب الإنجليزي هذا اللقاء لتقديم مباراة جيدة وأداء مميز، استعدادًا لملاقاة وصيف كأس العالم الأخير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل، يذكر أن أبطال كأس العالم عام 1966، يحتلون المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من، إسبانيا وكرواتيا، برصيد أربع نقاط من تعادل أمام كرواتيا وفوز أخير على المنتخب الإسباني في المباراة التي أٌقيمت يوم 15 من الشهر الجاري، جاري الآن مشاهدة مباراة إنجلترا وأمريكا بث مباشر لايف اتش دي.







في مباراة قوية يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأمريكي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي اليوم الخميس 15 نوفمبر في مباراة وديا استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، شاهد إنجلترا وأمريكا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018.

على الجانب الآخر منتخب الولايات المتحدة سيخوض هذه المواجهة التجريبية وسيحاول الخروج بإيجابيات من هذا اللقاء، خصوصًا أن المنافس منتخب إنجلترا العملاق، وسيحاول رفقاء مايكل برادلي تقديم عرض رائع دون ضغوط باعتبارها مباراة ودية ليس لها علاقة بأي بطولة ، بي ان سبورت تابع مباراة إنجلترا ضد أمريكا بث مباشر اليوم الخميس.

واستدعى ساوثجيت 28 لاعبًا لمواجهتي الولايات المتحدة وكرواتيا، وشهدت القائمة تواجد النجم واين رونى الذى سيخوض آخر مبارياته الدولية، بالإضافة إلى كالوم ويلسون مهاجم بورنموث الذى ينضم للمرة الأولى، بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيله 6 أهداف فى البريميرليج، ومدافع برايتون لويس دينك، ولاعب تشيلسى المتألق روبن لوفتوس تشيك. وسيتواحد في مركز حراسة المرمى، جوردان بيكفورد، بيتينلى، جاك بوتلاند، ماكارثى، فيما تواجد في خط الدفاع كيران تريبيير وأليكساندرآرنولد وبن تشيلويل بالإضافة إلى لوك شاو وفابيان ديلف وجو جوميز وجون ستونز وكايل ووكر، ويستمر ظهور في خط الوسط كلًا من، إريك داير وجوردان هندرسون وجيسي لينجارد وروس باركلى وجناح بوروسيا دورتموند المتألق جادون سانشو ونجم توتنهام هاري وينكس ولوفتوس-تشيك، وسيقود الهجوم الإنجليزي في التوقف الدولي الحالي هاري كين، وسيتواجد رفقته رحيم ستيرلينج وديلي آلي وداني ويلبيك وماركوس راشفورد بالإضافة إلى كالوم ويلسون الذي يظهر لأول مرة في القائمة، وواين روني في آخر مبارياته قبل إعتزاله دوليًا، بدون تقطيع شاهد الآن بث مباشر انجلترا وأمريكا اليوم الخميس 15-11-2018.