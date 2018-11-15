لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD 

كشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا " يواكيم لوف "، عن غياب توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، عن المباراة الودية بين ألمانيا وروسيا على ملعب "ريد بول"، وتقام المباراة الساعة العاشرة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





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وضم لوف، توني كروس، في قائمة الماكينات، التي ستواجه روسيا وديًا 15 نوفمبر الجاري، ثم المنتخب الهولندي بدوري الأمم الأوروبية يوم 19 من الشهر نفسه، حيث سيغيب عن المباراة الأولى ويشارك في الثانية.





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وقال لوف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "توني كروس تحمل عبء المباريات مع المنتخب لسنوات طويلة، وهو لاعب محترف وكان سينضم إلينا في المباراتين دون أي أسئلة".





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وأضاف: "لقد أخبرني أن بضعة أيام لاستعادة النشاط ستجعله أفضل، وأحتاجه مستعدا تماما وبكامل طاقته، لمواجهة هولندا".





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وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.



