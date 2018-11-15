لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:35 معيد طارق
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
كشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا "يواكيم لوف"، عن غياب توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، عن المباراة الودية بين ألمانيا وروسيا على ملعب "ريد بول"، وتقام المباراة الساعة العاشرة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
وضم لوف، توني كروس، في قائمة الماكينات، التي ستواجه روسيا وديًا 15 نوفمبر الجاري، ثم المنتخب الهولندي بدوري الأمم الأوروبية يوم 19 من الشهر نفسه، حيث سيغيب عن المباراة الأولى ويشارك في الثانية.
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
وقال لوف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "توني كروس تحمل عبء المباريات مع المنتخب لسنوات طويلة، وهو لاعب محترف وكان سينضم إلينا في المباراتين دون أي أسئلة".
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
وأضاف: "لقد أخبرني أن بضعة أيام لاستعادة النشاط ستجعله أفضل، وأحتاجه مستعدا تماما وبكامل طاقته، لمواجهة هولندا".
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.
لينك كورة لايف - رابط kora live | بث مباشر الآن مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع | كول كورة لايف | يلا شوت الجديد HD
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