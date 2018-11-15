يلا لايف (الآن) مباراة المانيا | مشاهدة مباراة المانيا وروسيا | بث مباشر مباراة المانيا لايف









مشاهدة مباراة المانيا وروسيا ودية













يستضيف منتخب ألمانيا الأول نظيره روسيا في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها الإثنين المقبل.





يلا لايف (الآن) مباراة المانيا | مشاهدة مباراة المانيا وروسيا | بث مباشر مباراة المانيا لايف









ويسعى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، إلى الاستقرار على طريقة اللعب وإيجاد البديل لنجم الفريق ماركو رويس الذي يغيب عن المباراة لتعرضه للإصابه في مشط القدم.





يلا لايف (الآن) مباراة المانيا | مشاهدة مباراة المانيا وروسيا | بث مباشر مباراة المانيا لايف

















مشاهدة مباراة المانيا وروسيا ودية





يلا لايف (الآن) مباراة المانيا | مشاهدة مباراة المانيا وروسيا | بث مباشر مباراة المانيا لايف