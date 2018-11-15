الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:32 معيد طارق
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
لأسباب عائلية، غادر اللاعب الألماني جوليان دراكسلر، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معسكر منتخب ألمانيا، أمس الإثنين.
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
كما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب الألماني على موقع التواصل الاجتماعي، اتفاق دراكسلر مع يواكيم لوف، مدرب المانشافت، على مغادرة المعسكر.
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
وأشار البيان إلى أنه "بعد التشاور مع لوف، فقد تقرر عدم سفر دراكسلر إلى لايبزيج رفقة باقي زملائه، لأسباب عائلية".
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
وتأكد غياب دراكسلر عن مباراة ألمانيا الودية أمام روسيا، الخميس المقبل، دون أن يتم تحديد موقفه من المشاركة أمام هولندا، بعدها بـ4 أيام، في دوري الأمم الأوروبية.
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.
الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين
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