الآن بداية الشوط الأول من مباراة ألمانيا وروسيا لينك سريع وشغال HD | كول كورة | بين ماتش | كورة ستار HD | كورة اون لاين

لأسباب عائلية، غادر اللاعب الألماني جوليان دراكسلر، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معسكر منتخب ألمانيا، أمس الإثنين.





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كما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب الألماني على موقع التواصل الاجتماعي، اتفاق دراكسلر مع يواكيم لوف، مدرب المانشافت، على مغادرة المعسكر.





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وأشار البيان إلى أنه "بعد التشاور مع لوف، فقد تقرر عدم سفر دراكسلر إلى لايبزيج رفقة باقي زملائه، لأسباب عائلية".





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وتأكد غياب دراكسلر عن مباراة ألمانيا الودية أمام روسيا، الخميس المقبل، دون أن يتم تحديد موقفه من المشاركة أمام هولندا، بعدها بـ4 أيام، في دوري الأمم الأوروبية.





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وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.





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