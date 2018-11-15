لايف .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم 15-11-2018 مشاهدة مباراة المانيا | كورة ستار | اون لاين





مشاهدة مباراة المانيا وروسيا ودية













يستضيف منتخب ألمانيا الأول نظيره روسيا في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها الإثنين المقبل.





لايف .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم 15-11-2018 مشاهدة مباراة المانيا | كورة ستار | اون لاين









ويسعى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، إلى الاستقرار على طريقة اللعب وإيجاد البديل لنجم الفريق ماركو رويس الذي يغيب عن المباراة لتعرضه للإصابه في مشط القدم.





لايف .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم 15-11-2018 مشاهدة مباراة المانيا | كورة ستار | اون لاين

















مشاهدة مباراة المانيا وروسيا ودية





لايف .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم 15-11-2018 مشاهدة مباراة المانيا | كورة ستار | اون لاين