الذهب يرتفع للجلسة الثانية على التوالي مع تداعيات أزمة البريكست

ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تداعيات أزمة البريكست، وتزامناً مع صعود الدولار الأمريكي في ظل الخسائر القوية للجنيه الإسترليني.





وصعد المعدن الأصفر مع التوترات المتعلقة بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أدت إلى خسائر حادة للجنيه الإسترليني.





وعمقت العملة البريطانية خسائرها لنحو 2% مقابل الدولار بعد استقالة وزيري البريكست والعمل والمعاشات في حكومة لندن اعتراضاً على اتفاقية البريكست والتي أصرت رئيسة الوزراء "تيزيرا ماي" عليها.





فيما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي قوي، لكنه من المحتمل أن يواجه رياحاً معاكسة في العام المقبل.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات، فيما نمت أسعار الواردات بالولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 6 أشهر.





أما مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة فقد شهدت ارتفاعاً بأكثر من تقديرات المحللين في أكتوبر الماضي.





وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1215 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1212.93 دولار للأوقية.





وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% غلى 97.083.