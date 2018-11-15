الشرطة العراقية تعثر على أوكار لداعش في كركوك

عثرت قوات الشرطة العراقية، اليوم الخميس، على أسلحة وأوكار لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في محافظة كركوك.







وقال مركز الإعلام الأمني في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "قوة من اللواء الرابع بالفرقة الأولى شرطة اتحادية في محافظة كركوك، شرعت بتفتيش مجمع النور ومنطقة الخردات، ما أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير، فيما عثرت على وكر يحوي أغطية وأفرشة تم حرقه بالكامل".









وأضاف البيان، أن "القوة عثرت أيضاً على وكر آخر يحوي دراجة نارية صالحة للاستعمال، تحمل خرجاً لنقل العبوات الناسفة".