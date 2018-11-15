ستقام معركة اليوم الخميس 15-11-2018 على ملعب "ريد بول" الألماني، بين منتخبي ألمانيا وروسيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد الخميس عبر قنوات بي إن سبورتس.





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وفي فترة سئية يعيشها المنتخب الألماني منذ كأس العالم 2018، وذلك منذ خروجه من الدور الأول على يد كوريا الجنوبية، خاض أبناء يواكيم لوف 4 مباريات لم ينتصروا إلا في واحدةٍ فقط كانت على بيرو بهدفين لهدفين، أما الثلاثة المتبقية فقد تعادل في واحدة منهم مع فرنسا في مسابقة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وخسر في البقية في نفس البطولة.





قناة بين سبورت مفتوحة | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس جودة HD | كول كورة | كورة ستار | يلا شوت الجديد لايف HD





القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وروسيا





قناة بين سبورت مفتوحة | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس جودة HD | كول كورة | كورة ستار | يلا شوت الجديد لايف HD





وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية والتي تبثها عبر القناة الخامسة إتش دي.





قناة بين سبورت مفتوحة | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس جودة HD | كول كورة | كورة ستار | يلا شوت الجديد لايف HD





وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.





قناة بين سبورت مفتوحة | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس جودة HD | كول كورة | كورة ستار | يلا شوت الجديد لايف HD







