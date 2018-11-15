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"عكاشة" منتقدًا كثرة الفضائيات: "اللي بيبع بوابير جاز وفلايات بقى يعمل قناة"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:30 م
عكاشة منتقدًا كثرة الفضائيات: اللي بيبع بوابير جاز وفلايات بقى يعمل قناة
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كساب أحمد
 
انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، كثرة الفضائيات، قائلًا: "اللي عنده أربع عربيات نقل عمل قناة، فزاد الطين بله، واللي بيبيع بوابير جاز وفلايات عمل قناة، والمصحف الطاهر في واحد كان بيبيع بوابير جاز عمل قناة". 

وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أحد مستوردي "التكاتك" قام بإنشاء قناة فضائية تحت مسمى " التوك توك"، معقبًا: "اشمعنى هو".

ولفت إلى أن الإعلام الآن لا يقوم بدروه في تشكيل التوعية الاجتماعية أو مساندة العملية التعليمة أو إعادة بناء الأمة.
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