مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا اليوم رابط سريع HD | يلا شوت الجديد HD | لينك بين سبورت مجاني HD | ماتش روسيا وألمانيا لايف 

في قمة شرسة، يواجهة المنتخب الروسي نظيره الألماني على معلب "ريد بول" في مباراة ودية، ويسعى المنتخبين للفوز، وستقام المباراة في الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة.

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في فترة التوقف الدولي للفيفا لكافة المنتخبات الأوروبية والعالمية، تقام اليوم العديد من المباريات الودية القوية، و يلتقي منتخب انجترا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب المنتخب الأيرلندي مع منتخب أيرلندا الشمالية، ويلعب المنتخب البولندي مع منتخب التشيك، ويلعب منتخب بيرو مع منتخب الأكوادور، ويلعب منتخب إيران مع منتخب ترينداد وتوباجو، ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع منتخب باكستان، بالإضافة إلى مباراة ألمانيا وروسيا الودية المقامة الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 والتي ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مصر وتنقل حصريا على قنوات بي أن سبورت الرياضية بتعليق حفيظ دراجي.





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المنتخب الألماني يخوض مباراة قوية أمام منتخب روسيا وديا ساعيا لتحقيق فوز يعود به مسار الإنتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في اخر مبارياته في دوري الأمم الاوروبية خارج ملعبه أمام المنتخب الفرنسي وتلقى الخسارة بهدفين سجهما انطونيو جريزمان مقابل هدف وحيد سجله تونس كروس للمانشافت من ركلة جزاء ليواصل األمان انتكاساتهم في البطولة التي لم يتمكن فيها من تحقيق أولى انتصاراته بعد أن تلقى الخسارة خارج ملعبه في الجولة الثانية أمام منتخب هولندا بثلاثية دون رد ليفقد ثلاث نقاط ويتجمد رصيده عند نقطة وحيدة جمعها من قبل في الجولة الأولى حين استضاف منتخب فرنسا في مباراة قوية فيها فشل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز مكتفيا بالتعادل السلبي ليكتفي بحصد نقطة وحيدة فقط.





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ومن جانبه، منتخب روسيا يسعى لتحقيق الفوز أمام المنتخب الألماني من أجل الاستعداد الجيد لمواصلة مشواره في دوري الأمم الاوروبية التي يتواجد فيها في صدارة ترتيب المجموعة الاولى في المستوى الثاني من أجل التأهل للمستوى الأول، حيث يمتلك الدب الروسي حاليا سبع نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتلقى الخسارة في أية مباراة في المجموعة التي تضم أيضا كلا من المنتخبين التركي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب السويد المتواجد في ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة فقط.





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وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.



