ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"التموين": توفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:25 م
التموين: توفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا
أرشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل بروتوكول وزارتي التموين والأوقاف، موضحًا أن ما تم اليوم هو توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف.

وأشار "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، إلى أن الهدف من البروتوكول هو قيام وزارة التموين بتوفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية وخاصة 100 طن من السكر، و150 طن من الأرز.

وقال إنه سيتم توزيعها للأسر الأكثر احتياجًا عن طريق مديريات الأوقاف والمساجد التابعة للأوقاف، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعاون مع وزارة التضامن لمعرفة الفئات الأكثر احتياجًا.
المزيد عن: وزارة التموين وزارة الاوقاف السلع الغذائية الاكثر احتياجا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
0
x
21:45
0
أسبانيا
بلجيكا
0
x
21:45
0
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
0
x
21:45
0
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
0
x
22:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:00:01 PM