"التموين": توفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل بروتوكول وزارتي التموين والأوقاف، موضحًا أن ما تم اليوم هو توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف.



وأشار "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، إلى أن الهدف من البروتوكول هو قيام وزارة التموين بتوفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية وخاصة 100 طن من السكر، و150 طن من الأرز.



وقال إنه سيتم توزيعها للأسر الأكثر احتياجًا عن طريق مديريات الأوقاف والمساجد التابعة للأوقاف، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعاون مع وزارة التضامن لمعرفة الفئات الأكثر احتياجًا.

