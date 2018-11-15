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عاجل.. الأهلي يعلن القائمة الإفريقية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:22 م
عاجل.. الأهلي يعلن القائمة الإفريقية
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة الإفريقية التي سوف يشارك بها الأهلي في نسخة دوري الأبطال، الموسم القادم.


 وضمت القائمة 23 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وأيمن أشرف؛ وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وإسلام محارب؛ ومحمد شريف، وميدو جابر، وأحمد حمودي، ووليد سليمان، وناصر ماهر؛ ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن.

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