الآن الأسطورة مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 في (مباراة ودية) رابط لايف جودة H













يستضيف منتخب ألمانيا الأول نظيره روسيا في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها الإثنين المقبل.













ويسعى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، إلى الاستقرار على طريقة اللعب وإيجاد البديل لنجم الفريق ماركو رويس الذي يغيب عن المباراة لتعرضه للإصابه في مشط القدم





الآن الأسطورة مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 في (مباراة ودية) رابط لايف جودة H









ويحتل المنتخب الألماني المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأمم برصيد نقطة واحدة، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.













الآن الأسطورة مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 في (مباراة ودية) رابط لايف جودة H