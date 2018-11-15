HD بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة المانيا وروسيا مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر يلا شوت مباراة المانيا وروسيا اليوم

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يستضيف منتخب ألمانيا الأول نظيره روسيا في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها الإثنين المقبل.













ويسعى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، إلى الاستقرار على طريقة اللعب وإيجاد البديل لنجم الفريق ماركو رويس الذي يغيب عن المباراة لتعرضه للإصابه في مشط القدم













ويحتل المنتخب الألماني المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأمم برصيد نقطة واحدة، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

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