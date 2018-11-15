لايف يوتيوب HD | مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 بدون تقطع HD | كورة اون لاين | يلا شوت HD





منذ كأس العالم 2018 يمر المنتخب الألماني بفترة غير، لأنه خروج من الدور الأول للبطولة، كما يعاني الفريق كثيرا مع مدربه بواكيم لوف، حيث خاض المنتخب الألماني 4 مباريات لم ينتصروا إلا في واحدةٍ فقط كانت على بيرو بهدفين لهدفين، أما الثلاثة المتبقية فقد تعادل في واحدة منهم مع فرنسا في مسابقة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وخسر في البقية في نفس البطولة.

لايف يوتيوب HD | مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 بدون تقطع HD | كورة اون لاين | يلا شوت HD





ويدخل المنتخب الروسي مواجهة اليوم للاستعداد بشكل جيد لمبارياته المقبلة، وصرح المدرب الروسي، في مؤتمر صحفي، بالأمس الخميس "الهدف من مواجهة المنتخب الألماني هو الظهور بشكل جيد، لكننا سنقاتل أمام السويد من أجل الصعود، اللقاءان مهمان".





لايف يوتيوب HD | مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر اليوم الخميس 15-11-2018 بدون تقطع HD | كورة اون لاين | يلا شوت HD





كما تنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.











