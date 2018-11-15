السيطرة على حريق نشب بمصنع بلاستيك في شبرا الخيمة (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الخميس، علي حريق شب بمصنع بلاستيك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بشارع الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلي الفور تم الدفع ب6 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



ومن جانبه انتقل اللواء ايمن لؤى مساعد مدير الامن لمنطقه جنوب القليوبية، والعميد احمد صبيح وكيل مرور القليوبية،لمتابعة أعمال السيطرة علي الحريق وتم ازالة اثار الحريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.