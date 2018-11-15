رابط مباشر وسريع لمشادة مباراة ألمانيا وروسيا HD | لينك يويتوب لايف اتش دي | شاهد الآن ماتش ألمانيا وروسيا يلا شوت HD

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تنطلق صافرة مباراة القمة الودية بين فريقي ألمانيا والروسيا، اليوم الخميس 15 نوفمبر في مواجهة قوية بين المنتخبين ضمن استعداد المنتخبين الى المباريات الرسمية لكلا منهم، ونتابع من التقرير الرياضى التالى موعد وتفاصيل المباراة:





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حيث يستضيف منتخب المانيا مساء يوم الخميس القادم المنتخب البرازيلى فى مواجهة ودية دولية، تجمع بينهم ضمن استعداد المنتخبين للمواجهات الرسمية القادمة وتدخل مواجهة اليوم بين منتخب روسيا ومنتخب المانيا ضمن مباريات الفيفا الدولية، ويسعى كلا من المنتخبين الى حسم المباراة بالفوز، من اجل التقدم في التصنيف الشهرى للفيفا.





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تفاصيل ومعلومات مباراة المانيا وروسيا





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الخميس 15 نوفمبر – مباراة دولية ودية





توقيت الساعة 21.45 بالتوقيت بمصر





الساعة 22.45 بالتوقيت فى مكة





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