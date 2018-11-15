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بين ماتش | مشاهدة مباراة المانيا وروسيا يوتيوب | مباراة Germany مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

المنتخب الألماني يدخل يوم الاثنين القادم 19 نوفمبر للجولة الاخيرة في دوري الامم الاوروبية امام منتخب الطواحين الهولندية وسيقوم الأخير لمقابلة نظيرة المنتخب الفرنسي فى الجولة الخامسة من المجموعة الاولي يوم الجمعة 16 نوفمبر من دورى الأمم الأوروبية ويتقبل المنتخب الالمانى مع منتخب هولندا في ختام مباريات تلك المجموعة.