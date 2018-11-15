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وزير خارجية ألمانيا: أوروبا بحاجة لبولندا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:00 م
وزير خارجية ألمانيا: أوروبا بحاجة لبولندا
هايكو ماس
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وكالات
 
ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بولندا العمل على تكثيف التعاون داخل الاتحاد الأوروبي.



وقال ماس في برلين اليوم الخميس: "أوروبا بحاجة لبولندا: لالتزام البولنديات والبولنديين تجاه أوروبا وإبداعهم وشجاعتهم، وليس أخيراً لاستعدادهم للتعاون معنا، الألمان، بصفتنا شركاء وأصدقاء على الرغم من تاريخنا".



وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر في العاصمة الالمانية حمل اسم "100عام من السياسة البولندية الألمانية (2018-1918)".



وأكد ماس في كلمته: "إننا نسعى للمضي قدماً مع بولندا، ليس دون بولندا وليس ضد بولندا".



وأعرب الوزير الألماني عن تفهمه لتباين الآراء بشأن تسليم سيادة الدولة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر قام وزير الخارجية البولندي ياتشيك تشابوتوفيتش بتأليف كتاب كامل عنه.



وقال ماس: "الشكوك تنبع أيضاً من التاريخ البولندي، ومن صدمة الانقسامات والانتهاكات الحدودية والتدخل المستمر لقوى أجنبية في مصير بولندا"، وأكد أنه يتعين على الألمان تفهم ذلك.
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