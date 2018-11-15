رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:56 معيد طارق
رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
في ضيافة ثقيلة، يحل منتخب روسيا ضيفًا ثقيلا مساء اليوم الخميس، ضد نظيره المنتخب الألماني، وذلك في لقاء دولي ودي بين المنتخبين، خلال التوقف الدولي الحالي الخاص بالفيفا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "ريد بول آرينا" في لايبزيغ.
رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
كما يسعى المنتخب الألماني للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية قبل مواجهة المنتخب الهولندي في دوري الأمم الأوروبية , في حين يتطلع المنتخب الروسي للوقف على مدى جاهزية المنتخب قبل مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية .
رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
وستقام المباراة الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , بينما ستقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا و السودان وليبيا ومصر.
رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
وستقام 8:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 7:45 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 5) , وسيعلق عليها المعلق الرياضي ( حفيظ الدراجي ) .
رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live
المزيد عن: مشاهدة مباراة المانيا وروسيا يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا وروسيا كورة لايف مشاهدة مباراة المانيا وروسيا كورة اون لاين مشاهدة مباراة المانيا وروسيا على كورة ستار مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة المانيا وروسيا متابعة مباراة المانيا وروسيا مباراة المانيا وروسيا مباشر مباراة المانيا وروسيا YouTube مباراة المانيا وروسيا yalla shoot مباراة المانيا وروسيا yalla kora مباراة المانيا وروسيا kora star مباراة المانيا وروسيا kora online مباراة المانيا وروسيا kora live مباراة المانيا وروسيا cool kora مباراة المانيا وروسيا بث مباشر مباراة المانيا وروسيا يوتيوب بث مباشر مباراة المانيا وروسيا كورة ستار بث مباشر مباراة المانيا وروسيا كورة اون لاين بث مباشر مباراة المانيا وروسيا بدون تقطيع