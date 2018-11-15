رابط كورة لايف - لينك kora live | بث مباشر مباراة ألمانيا وروسيا اليوم HD | kora star | yalla shoot | kora online live

في ضيافة ثقيلة، يحل منتخب روسيا ضيفًا ثقيلا مساء اليوم الخميس، ضد نظيره المنتخب الألماني، وذلك في لقاء دولي ودي بين المنتخبين، خلال التوقف الدولي الحالي الخاص بالفيفا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب "ريد بول آرينا" في لايبزيغ.





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كما يسعى المنتخب الألماني للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية قبل مواجهة المنتخب الهولندي في دوري الأمم الأوروبية , في حين يتطلع المنتخب الروسي للوقف على مدى جاهزية المنتخب قبل مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية .





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وستقام المباراة الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , بينما ستقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا و السودان وليبيا ومصر.





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وستقام 8:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 7:45 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 5) , وسيعلق عليها المعلق الرياضي ( حفيظ الدراجي ) .





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