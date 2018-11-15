الحرس الثوري: الفلسطينيون أرغموا الصهاينة على الاستسلام

أكد مسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين استطاعوا في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أن يرغموا الجيش الإسرائيلي على الاستسلام.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن العميد علي حاجي زاده، قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري أشار إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وقال إن الفلسطينيين استطاعوا خلال 48 ساعة أن يقوموا بإنجاز أرغم الصهاينة بسببه أن يرفعوا علامات الاستسلام، مضيفا "قارنوا الآن هذه القدرات مع القدرة الدفاعية لإيران".





وتابع المسؤول العسكري الإيراني، "إن الشعب الذي يرزح تحت وطئة الحصار استطاع أن يقوم بعمل أجبر الإسرائيليين على التضرع لدى الدول للتوصل إلى هدنة وهذا يعني هزيمة".

وكانت جولة من التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة قد اندلعت، مساء الأحد الماضي، بعد توغل وحدة إسرائيلية خاصة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أعقبه اشتباكات مع مقاتلين من حركة "حماس"، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي، وسبعة فلسطينيين، أحدهم قيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس)، وتراشق لإطلاق الصواريخ والضربات الجوية بين الطرفين.





وسقط عدد من الفلسطينيين بين قتيل ومصاب، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 460 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، واعترضت منظومة "القبة الحديدية" قرابة 100 منها، في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة.





وتوصل الجانبان، مساء الثلاثاء برعاية مصرية، لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار.