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مجلس الغرف السعودية يبحث مع البنك الوطني المكسيكي الفرص الاستثمارية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:57 م
مجلس الغرف السعودية يبحث مع البنك الوطني المكسيكي الفرص الاستثمارية
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الفجر السعودي
 
دعا وفد تجاري مكسيكي قطاع الأعمال السعودي لتعزيزه الشراكة التجارية مع نظيره في المكسيك للمشاركة في الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمكسيك سيما قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، كما أعرب عن الرغبة في الاستفادة والمساهمة في المشروعات التي تطرحها رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري اليوم، مع وفد البنك الوطني المكسيكي للأشغال العامة والخدمات (بانوبراس) برئاسة مدير علاقات المستثمرين بالبنك اليخاندرو راؤول بلاسكو، بحضور سفير المكسيك لدى المملكة الفريدو ميراندا وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال والشركات السعودية في المكسيك.
واستعرض مدير علاقات المستثمرين بالبنك الوطني المكسيكي للأشغال العامة والخدمات اليخاندرو راؤول بلاسكو مقومات الاقتصاد والفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف القطاعات بالمكسيك وبخاصة قطاع البنى التحتية، كما قدم تعريفاً بالبنك الوطني المكسيكي للأشغال العامة والخدمات وهو عبارة عن بنك حكومي مختص بترويج وتمويل مشروعات البنى التحتية والخدمات العامة في المكسيك، ويتيح العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الأجانب.

وتطرق اللقاء للفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والمكسيكي، وأكد أهمية مضاعفة الجهود وزيادة تبادل الوفود التجارية لاستكشاف مجالات وقطاعات جديدة للتعاون بين الجانبين.
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