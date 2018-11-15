ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا رياضيا بالنادي الأهلي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:48 م
عاجل.. تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا رياضيا بالنادي الأهلي
طباعة
علي نبوي
 
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تعيين سيد عبد الحفيظ نجم القلعة الحمراء السابق مديرا للكرة للنادي خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى عبد الحفيظ منصب مدير الكرة للنادي الأهلي، خلفا لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي وجه له الشكر اليوم عقب الفترة التي قضاها.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن القرار بصفة رسمية، عقب اجتماع مجلس إدراة النادي الأحمر المقام حاليا بالجزيرة.
المزيد عن: كورة سيد عبد الحفيظ الرياضه الخطيب الأهلي أخبار الأهلي اليوم أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:20:01 PM