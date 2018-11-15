عاجل.. تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا رياضيا بالنادي الأهلي



وسيتولى عبد الحفيظ منصب مدير الكرة للنادي الأهلي، خلفا لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي وجه له الشكر اليوم عقب الفترة التي قضاها.



ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن القرار بصفة رسمية، عقب اجتماع مجلس إدراة النادي الأحمر المقام حاليا بالجزيرة.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تعيين سيد عبد الحفيظ نجم القلعة الحمراء السابق مديرا للكرة للنادي خلال الفترة المقبلة.