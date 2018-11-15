يقدم "الفجر الرياضي"، رابط سريع ومباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، وذلك في مباراة وديية قبل مواجهة الماكينات وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2018.





رابط BEIN SPORT | لينك بين سبورت مجاني | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا جودة HD | بين ماتش | bein match HD | رابط يلا شوت HD





كما تذاع مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد الخميس عبر قنوات بي إن سبورتس.





رابط BEIN SPORT | لينك بين سبورت مجاني | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا جودة HD | بين ماتش | bein match HD | رابط يلا شوت HD





ويمر منتخب ألمانيا بفترة لا سيئة منذ كأس العالم 2018، فمنذ خروجه من الدور الأول لكأس العالم 2018 على يد كوريا الجنوبية لعب أبناء يواكيم لوف 4 مباريات لم ينتصروا إلا في واحدةٍ فقط كانت على بيرو بهدفين لهدفين، أما الثلاثة المتبقية فقد تعادل في واحدة منهم مع فرنسا في مسابقة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وخسر في البقية في نفس البطولة.





رابط BEIN SPORT | لينك بين سبورت مجاني | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا جودة HD | بين ماتش | bein match HD | رابط يلا شوت HD





وتبث مشاهدة مباراة ألمانيا ضد روسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية والتي تبثها عبر القناة الخامسة إتش دي.





رابط BEIN SPORT | لينك بين سبورت مجاني | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا جودة HD | بين ماتش | bein match HD | رابط يلا شوت HD











